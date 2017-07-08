G20'de İklim Tartışması
Almanya'nın Hamburg kentinde toplanan G-20 zirvesinin ikinci gününde liderler bu sabah yeniden bir araya geldi.
Almanya'nın Hamburg kentinde toplanan G-20 zirvesinin ikinci gününde liderler bu sabah yeniden bir araya geldi.
Liderler gece boyunca heyetlerin üzerinde çalıştığı zirve sonuç bildirgesini görüşmeye başladı.
Liderlerin ABD'nin çekileceğini açıkladığı Paris İklim Anlaşması hariç zirve gündeminde yer alan konular üzerinde uzlaştıkları belirtildi.
Korumacı ekonomi tartışması zirvenin en önemli başlıklarından birisi oldu. Tüm üye ülkeler korumacılığa karşı direnilmesi üzerinde uzlaştı.
Zirve sırasında liderler arasında ikili görüşmeler de devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelirken, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Teheresa May ile görüştü.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de, sabah kahvaltısında Ukrayna krizini konuşmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.
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Tags: G20de iklim tartışması G20 Hamburg Gepost: 08 juli 2017