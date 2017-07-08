G20'de Bazı Gazetecilerin Akreditesi İptal Edildi

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ni takip etmek isteyen en az üç gazetecinin, güvenlik nedenleri dolayısıyla akreditasyonunun iptal edildiği bildirildi.
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