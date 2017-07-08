G20'de Bazı Gazetecilerin Akreditesi İptal Edildi

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ni takip etmek isteyen en az üç gazetecinin, güvenlik nedenleri dolayısıyla akreditasyonunun iptal edildiği bildirildi.

G20'de Bazı Gazetecilerin Akreditesi İptal Edildi

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ni takip etmek isteyen en az üç gazetecinin, güvenlik nedenleri dolayısıyla akreditasyonunun iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com