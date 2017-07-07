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G20'de Aile Fotoğrafı Çekildi

Liderler, G20 Zirvesi toplantıları öncesi aile fotoğrafına katıldı.

G20'de Aile Fotoğrafı Çekildi

Liderler, G20 Zirvesi toplantıları öncesi aile fotoğrafına katıldı.

Kaynak: Dunya.com