G20 Çevre Bakanları Toplantısı Napoli'de başladı

G20 ülkeleri Çevre, İklim ve Enerji Bakanları toplantısı, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Napoli kentinde başladı.

G20 ülkeleri Çevre, İklim ve Enerji Bakanları toplantısı, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Napoli kentinde başladı.

G20 ülkelerinden bakanlar ve ilgili kuruluşların temsilcileri, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilik, tarım alanların bozulması, çölleşme, su ve diğer doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı konularını konuşmak ve çözüm aramak için Napoli'de bir araya geldi.

Tarihi Palazzo Reale Sarayı'nda (Kraliyet Sarayı) düzenlenen G20 Çevre Bakanları Toplantısının ilk gününde, İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, üye ülke çevre bakanlarını karşıladı.

İki gün sürecek toplantının açılış konuşmasını ev sahibi Bakan Cingolani yaptı.

Cingolani, çevrenin rolünün hiç bu kadar önemli olmadığına dikkati çekerek, "Bu zirve, yürekli, ortak ve acil küresel eylem gerektiren ve halen de bunu talep eden benzeri görülmemiş koşullarda yapılıyor." dedi.

İklim değişikliğiyle ilgili raporların bilimsel göstergelerini görmezden gelmenin mümkün olmadığını dile getiren Cingolani, "Son aylarda ve günlerde tanık olduğumuz trajik meteorolojik olaylar, iklim sistemimizin ciddi sorunlar yaşadığını gösteriyor." diye konuştu.

Cingolani, aynı durumun ekosistemler ve biyoçeşitlilik için de geçerli olduğunu kaydetti.

İtalyan bakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplumları ve ekonomileri altüst ettiğine işaret ederek, hem salgının etkisi hem de iklim krizi olmak üzere bu iki sınamaya karşı birlikte mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Cingolani'nin ardından başkanlık troykası üyeleri Suudi Arabistan ve Endonezya Çevre Bakanları da birer konuşma yaptı.

Bakan Kurum ilk gün iki oturumda konuşacak

İki gün sürecek zirvede, G20 Çevre Bakanları ve İklim Enerji Bakanları Toplantısı'nda katılımcılar uluslararası gelişmeleri değerlendirecek ve doğanın korunması konusunda sürdürülebilir politikaları masaya yatıracak.

Bakan Kurum bugün "Koruma ve Yönetme için Doğal Bir Sermaye" ve "Sürdürülebilir ve Döngüsel Kaynak Kullanımı İçin Ortak Çabalar" başlıklı konularda yapılacak oturumlarda konuşacak.

İklim ve Enerjiden sorumlu G20 Bakanları da iklim değişikliğiyle mücadele etmek, enerjide ortak vizyonu geliştirmek ve iş birliği alanlarını güçlendirmek amacıyla yarın yine Napoli'de toplanacak.

Her iki toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberinde ilgili Bakanlıklardan oluşan teknik heyetle katılacak.

Protestolar

G20 toplantısı sebebiyle Napoli'de güvenlik önlemleri arttırılarak yaklaşık 2 bin 200 kadar güvenlik görevlisi konuşlandırıldı.

Kentte gün boyu bazı çevreci grupların farklı noktalarda protestolar düzenlemesi bekleniyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sabah saatlerinde bir grup çevre aktivisti, kentin doğusundaki A3 karayolunda bir kavşağı trafiğe kapattı.

Protestocular, G20'nin çevre konusunda "ikiyüzlü" hareket ettiğini ve sadece çokuluslu şirketlerin çıkarlarını koruduğunu savunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin