G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapıldı
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G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapıldı

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapıldı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları, dünya çapında iş gücü piyasasında son olarak öne çıkan eğilimleri, gençlerin ve kadınların istihdamını ve sosyal mücadelelere yönelik politikaları değerlendirdi.

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları, dünya çapında iş gücü piyasasında son olarak öne çıkan eğilimleri, gençlerin ve kadınların istihdamını ve sosyal mücadelelere yönelik politikaları değerlendirdi.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu G20 üyesi ülkelerin çalışma ve istihdam bakanları, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Katanya kentinde hibrit formatta yapılan toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklanan sonuç bildirgesinde, bakanların dünya çapında iş gücü piyasasında son olarak öne çıkan eğilimleri ve sosyal mücadelelere yönelik politikaları ele aldığı, kadın istihdamı, kapsayıcı sosyal koruma, dijitalleşmeyle değişen çalışma biçimlerini değerlendirdiği ve bu bağlamda gündeme gelen "Antalya Hedefi" taahhütlerinin izlemesini yaptığı kaydedildi.

Bildirgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplumları olduğu kadar küresel ekonomi üzerindeki büyük etkisinin devam ettiği ve dünya çapında eşitsizlikleri körüklediğine işaret edilirken, "Herkes için daha fazla sosyal adalet ve insan odaklı bir politik yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunun farkındayız." ifadesi kullanıldı.

Salgından kadınların, genç ve düşük vasıflı savunmasız grupların orantısız şekilde etkilendiği, G20 ülkelerinin bu hususta çalışacağı belirtilen bildirgede, "Kadınların tam olarak güçlendirilmesi, devam eden krizde kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik toparlanmanın sağlanması için çok önemlidir." ifadesi yer aldı.

Bildirgede, G20 İstihdam Planlarının uygulanmaya devam edileceği taahhüdü ifade edilirken, 2020'de Riyad'da kararlaştırıldığı üzere gençlerin iş gücü piyasası beklentilerini iyileştirmeye yönelik G20 Gençlik Yol Haritası 2025'in teşvik edileceği kaydedildi.

Toplantıda, Türkiye'yi Roma Büyükelçisi Ömer Gücük temsil etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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