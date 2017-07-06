G20, Birçok Önemli Sorunu Birlikte Çözmeyi Başardı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 ülkelerinin hep birlikte önemli küresel sorunları çözmeyi başardığını söyledi.



Putin, Alman Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "G20 dünyanın önde gelen ekonomilerinin çıkarları ve tavırlarını birleştirme konusunda talep gören bir mekanizma olduğunu kanıtladı. G20 ülkelerinin koordine edilen eylemleri önemli mali ve ekonomik krizlerin sonuçlarını yenmeyi sağladı. En önemlisi hepimiz önemli sorunları çözmeyi başardık" dedi.



Mali istikrar konseyinin kurulmasının önemli bir adım olduğunu belirten Putin şöyle devam etti:



"Bunun sayesinde finans reformu çalışmaları sistematik hale geldi. Konsey ise IMF'nin önemli partneri oldu.



G20 son yıllarda göç sorununa ciddi önem veriyor. BM'nin verilerine göre, 2017 yılında göçmenler gelişmekte olan ülkelere 500 milyar dolardan fazla kazandıracaklar. Bu direkt yatırım hacminden ve gelişim hedeflerine sağlanan resmi yardımlardan 3 kat daha fazla." - Moskova