- G20 2.gününde

Liderler toplanmaya başladı



HAMBURG - Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesinin 2. günü başladı.

Almanya'nın Hamburg şehrinde dün başlayan G20 Zirvesi bugün de liderlerin katılımıyla Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde devam ediyor. Zirve öncesinde şehirde geniş güvenlik önlemleri alınan şehirde, birçok cadde trafiğe kapatıldı.