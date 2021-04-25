G2 Valorant kadrosunu genişletiyor!
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G2 Valorant kadrosunu genişletiyor!

G2 Valorant kadrosunu genişletiyor!
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İlerleyen safhada acaba G2 Esports eski gücüne kavuşabilecek mi?

Global arenada birçok oyunda adından sıkça söz ettiren Almanya merkezli G2 Valorant kadrosunu genişletmeyi hedefliyor.

Valorant'ın Beta sürümünden itibaren başarılı bir performans gösteren organizasyon, son zamanlarda aldığı yenilgilerle TOP 10 sıralamasından düşmüştü. İstenilen performansı veremeyen ekip geçtiğimiz aylarda "Davidp" ile yollarını ayırmıştı.

G2 Valorant kadrosunda ise olağan değişikliklerden etkilenmeyecek oyuncular Oscar "mixwell" Cañellas ve Jacob "pyth" Mourujärvi olacak.

Organizasyon son zamanlarda Team Heretics, Aced gibi takımlardaki oyuncuları gözlemlerken ülkemizi Avrupa'da temsil eden Melih "pAura" Karaduran'a teklif yaptığı konuşulan haberler arasındaydı. Buna ek olarak G2, Heretics'den Zygimantas "nukkye" Chmieliauskas ve Auni "AvovA" Chahade'yi de transfer etmek istiyor. Organizasyon, Aced'den ise Jose Luis "koldamenta" Aranguren'i takıma katmak istiyor.

Acaba bu değişikliklerden sonra G2 Esports eski günlerdeki haline geri dönebilecek mi?

Kaynak: Playerbros

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