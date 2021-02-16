G2 Rogue'u devirdİ LEC'de zirve karıştı

G2 ve Rogue arasındaki maç, bu mevsimki en iyi maçlardan biri olarak düşünülmüştü ve bugünkü oyunları kesinlikle hayal kırıklığına uğratmadı.

Rogue zorlu bir mücadele verdi, ancak 50 dakikalık maçta galibiyeti bulamadı ve bu sonuç takımları LEC sıralamasında birincilikte berabere bıraktı.

Bu kadar heyecanla çevrili bir oyun, yoğun bir seçim yasaklama ekranoı hak ediyor. Rogue, Rekkles'in ikonik şampiyonu olan Jhin'e karşı alışılmışın dışında Vayne/ Gragas alt koridorunu kilitledi. Üç şampiyon da şimdiye kadar LEC alt koridorunda bu sezon için çok az varlık gördü veya hiç görmedi. Wunder için üst tarafta bir Quinn seçimiyle deliliğe bir seviye daha ekledi ve çeşitli takım üyelerinin bir haftalık teaserlardan sonra, Nidalee Jankos için kilitlendi.

Oyun patlayıcı bir başlangıç yaptı ve alt koridorda ağır çarpışmalar Hans sama için ilk kanla ve ardından Rekkles için bir skor ile sonuçlandı. Her iki takım da oyunda üstünlüğü almaya çalışıyorken, oyun G2'nin lehine hızla hızlandı. Rogue'un iki erken ejderhayı almasına rağmen, G2 onları rahat bir oyun ortasında avantaja taşıyan tutarlı bir altın liderliği sürdürdü.

Ancak G2 kendini beğenmiş ve Rogue'un üssüne neredeyse oyun bitirecek bir giriş yaptı ama Larssen'in kum askerlerinden oluşan bir denizde birer birer düştüler. Orta koridorda artık beslenen bir Azir ile Rogue, zayıf erken oyunlarının kanamasını kısaca durdurdu, G2'yu üssünden attı.

Rogue'un çabalarına rağmen, sıfırlamaları yeterli değildi. Dağ ruhu ile Baron Nashor için takas ettiler, ancak güçlendirilmiş Baron minyonları bile üssündeki G2 saldırısını durduramadı. Kanlı bir 50 dakikanın ardından G2, bu mevsimin şimdiye kadarki en güçlü gösterilerinden birinde zafer kazandı.



Kaynak: Playerbros