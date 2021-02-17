G2 Esports ormancısı Jankos, Twitch'ten 24 saat yasaklama aldı
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G2 Esports ormancısı Jankos, Twitch'ten 24 saat yasaklama aldı

17.02.2021 00:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 00:46
G2 Esports ormancısı Jankos, Twitch'ten 24 saat yasaklama aldı

G2 Esports'un ormancısı Jankos, bugün erken saatlerde Twitch'ten 24 saat boyunca yasaklandı.

Ünlü oyuncu, Twitter'daki haberi doğruladı ve takipçilerine "Perşembe günü döneceğini" söyledi.

Jankos'un yasaklanmasının nedeni şu anda bilinmiyor. Oyuncunun ifadesine bakılırsa, ayrıntılı bir açıklama yapılmayacak gibi de gözüküyor.

Şu an aktif olarak Cloud 9 takımında orta koridor olarak oynayan Perkz, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast'de G2 Esports takımında ormancı rolünde oynayan Jankos hakkında "Bu yıldan sonra NA'ya gitmek istiyor" sözlerini söylemiş, oyuncunun kariyerini Amerika'da devam ettirmek istediğini eklemişti.

Kaynak: Playerbros

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