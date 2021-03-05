G2 Esports kennyS'i yedeğe çektiğini taraftarlarına duyurdu
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G2 Esports kennyS'i yedeğe çektiğini taraftarlarına duyurdu

05.03.2021 00:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:19
G2 Esports kennyS'i yedeğe çektiğini taraftarlarına duyurdu

Başarılı AWP oyuncusu kennyS (G2kennyS)? son zamanlarda gelen kötü sonuçların ardından yedeğe çekildi.

G2 Esports kennyS ile ilgili bir açıklama yaptı. Organizasyon, Kenny 'kennyS?' Schrub'u yedek kulübesine çektiğini ve Audric 'JaCkz?' Jug'ı ana kadroya dahil ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda alınan kötü sonuçlar, BLAST ve IEM KATOWICE turnuvalarında erken havlu atılması gibi olaylar sonucu kadroda değişikliğe gidildi. Bu değişikliğin ardından NiKo'nun hem RIFLE hem AWP rolünde oynaması bekleniyor.

Güncel G2 Esports CS: GO kadrosu:

François "?AmaNEk?" Delaunay

Nemanja "?nexa?" Isakovic

Nemanja "?huNter-?" Kovac

Nikola "?NiKo?" Kovac

Audric "?JaCkz?" Jug

Damien "?maLeK?" Marcel (Koç)

Kenny "?kennyS?" Schrub (Yedek)

Kaynak: Playerbros

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