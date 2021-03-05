G2 Esports kennyS'i yedeğe çektiğini taraftarlarına duyurdu
Başarılı AWP oyuncusu kennyS (G2kennyS)? son zamanlarda gelen kötü sonuçların ardından yedeğe çekildi.
G2 Esports kennyS ile ilgili bir açıklama yaptı. Organizasyon, Kenny 'kennyS?' Schrub'u yedek kulübesine çektiğini ve Audric 'JaCkz?' Jug'ı ana kadroya dahil ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda alınan kötü sonuçlar, BLAST ve IEM KATOWICE turnuvalarında erken havlu atılması gibi olaylar sonucu kadroda değişikliğe gidildi. Bu değişikliğin ardından NiKo'nun hem RIFLE hem AWP rolünde oynaması bekleniyor.
Güncel G2 Esports CS: GO kadrosu:
François "?AmaNEk?" Delaunay
Nemanja "?nexa?" Isakovic
Nemanja "?huNter-?" Kovac
Nikola "?NiKo?" Kovac
Audric "?JaCkz?" Jug
Damien "?maLeK?" Marcel (Koç)
Kenny "?kennyS?" Schrub (Yedek)
Kaynak: Playerbros