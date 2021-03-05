G2 Esports kennyS'i yedeğe çektiğini taraftarlarına duyurdu

G2 Esports kennyS ile ilgili bir açıklama yaptı. Organizasyon, Kenny 'kennyS?' Schrub'u yedek kulübesine çektiğini ve Audric 'JaCkz?' Jug'ı ana kadroya dahil ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda alınan kötü sonuçlar, BLAST ve IEM KATOWICE turnuvalarında erken havlu atılması gibi olaylar sonucu kadroda değişikliğe gidildi. Bu değişikliğin ardından NiKo'nun hem RIFLE hem AWP rolünde oynaması bekleniyor.

Güncel G2 Esports CS: GO kadrosu:

François "?AmaNEk?" Delaunay

Nemanja "?nexa?" Isakovic

Nemanja "?huNter-?" Kovac

Nikola "?NiKo?" Kovac

Audric "?JaCkz?" Jug

Damien "?maLeK?" Marcel (Koç)

Kenny "?kennyS?" Schrub (Yedek)

Kaynak: Playerbros