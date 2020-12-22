G.Saray, Göztepe'yi konuk ediyor! Cim Bom'un ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 12. haftayı bay geçen İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan bölümde 23 puan toplayan Galatasaray, 13 maç yapan takımlardan lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.

İzmir'in sarı-kırmızılı takımı ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.

TERİM'İN YERİNE LEVENT ŞAHİN OLACAK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının başında maça çıkamayacak.Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim, tedbiri nedeniyle müsabakada takımını yönetemeyecek.

Tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.

GALATASARAY'DA 8 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 8 futbolcu, Göztepe'ye karşı sahaya çıkamayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel, Radamel Falcao ile Peter Etebo Göztepe'ye karşı da oynayamayacak. İsmi açıklanmayan üç futbolcu da corona virüs testleri pozitif çıkması nedeniyle izolasyon sürecinde olduğu için görev alamayacak.

Sağ üst arka adalesinde çekme hisseden Etebo, çalışmayı yarıda bıraktı. Etebo'nun durumu yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle tedavisine devam edilen Falcao, ısınma bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde kondisyoner eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Koronavirüs karantina sürecini tamamlayan Babel, rehabilitasyon sürecinin yanı sıra sırt ağrıları nedeniyle özel bir program çerçevesinde salonda ve sahada kondisyonerle eşliğinde çalıştı.

Fernando Muslera ise çalışmalarını programı dahilinde sürdürdü. Tecrübeli kalecinin pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine başlandığı bildirildi.

Galatasaray'da ligde son oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması bittikten sonra kırmızı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao da tedbirinden dolayı Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 15. haftadaki Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Diagne.

GÖZTEPE: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil Akbunar, Tripic, Cherif Ndiaye.