G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı mı? Kerem Aktürkoğlu kimdir? Galatasaray, F.Bahçe'nin de istediği ve 3. Lig'de gol krallığı yarışında ilk sırada olan Erzincansporlu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir?

Yeni sezon öncesi birçok takım gibi kiralık ve gençlere yönelik çalışma yapan Galatasaray, başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulübün listesinde bulunan 3. Lig gol krallığında 1. sırada bulunan Kerem Aktürkoğlu ile söz kesti. Yaşanan gelişme sonrası Kerem Aktürkoğlu kimdir, merak edildi.

G.SARAY, F.BAHÇE'NİN DE İSTEDİĞİ KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ANLAŞTI MI?

Yeni sezon öncesi birçok takım gibi kiralık ve gençlere yönelik çalışma yapan Galatasaray, başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulübün listesinde bulunan 3. Lig gol krallığında 1. sırada bulunan Kerem Aktürkoğlu ile söz kesti.

Sezon sonu Erzincanspor'la sözleşmesi bitecek olan Kerem, 17 golle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray, Fatih terim'in transfer politikasını yürürlüğe koymasının ardından 21 yaşındaki ismin transferinde sona yaklaştı.

İleride ciddi sıkıntı yaşamamak için en azından bu yılki 68 milyon Euro'luk takım maliyetini en az yarıya indirmeye mecbur olan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu gibi genç yerli isimleri kadrosuna katmaya devam edecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Ekim 1998

Kaç yaşında: 21 yıl yaşında

Nereli: İzmit

Boy: 1,73 m

Şu andaki takımı: 24 Erzincanspor (#9/ Orta saha)