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'G.Saray çok zayıf bir takım'

FRANSIZ basını, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Galatasaray'ı 5-0 yenen PSG'nin kolay bir galibiyet aldığını belirtirken, sarı kırmızılı takımın varlık gösteremediğini ifade etti.

13.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 13.12.2019 08:35
'G.Saray çok zayıf bir takım'

FRANSIZ basını, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında 'ı 5-0 yenen PSG'nin kolay bir galibiyet aldığını belirtirken, sarı kırmızılı takımın varlık gösteremediğini ifade etti.


L'EQUIPE 


MUTLU Son! PSG, ve Mbappe gibi yıldızlarıyla tarihinin en başarılı grup aşamasını tamamladı.


FRANCE FOOTBALL 


5 gol ve kusursuz bir akıl. Neymar geceyi aydınlattı ve Cavani'ye yaptığı jestle de imajını düzeltti.


LE FIGARO


PARİS Saint-Germain çok kolay bir şekilde galibiyete ulaşırken maçın her anından büyük keyif aldı.


LE PARISIEN


Son derece zayıf bir Galatasaray karşısında PSG, tribündeki taraftarlarına nefis bir futbol gösterisi sundu.


OUEST FRANCE 


Maçın fiyaskosu Türklerin oyun planıydı. Oynadıkları futbolla şimdi bulundukları konumdan daha iyisini hak etmediklerini gösterdiler.


Kaynak: Hürriyet

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