'G.Saray çok zayıf bir takım'

13.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 13.12.2019 08:35

FRANSIZ basını, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Galatasaray'ı 5-0 yenen PSG'nin kolay bir galibiyet aldığını belirtirken, sarı kırmızılı takımın varlık gösteremediğini ifade etti.



L'EQUIPE



MUTLU Son! PSG, Neymar ve Mbappe gibi yıldızlarıyla tarihinin en başarılı grup aşamasını tamamladı.



FRANCE FOOTBALL



5 gol ve kusursuz bir akıl. Neymar geceyi aydınlattı ve Cavani'ye yaptığı jestle de imajını düzeltti.



LE FIGARO



PARİS Saint-Germain çok kolay bir şekilde galibiyete ulaşırken maçın her anından büyük keyif aldı.



LE PARISIEN



Son derece zayıf bir Galatasaray karşısında PSG, tribündeki taraftarlarına nefis bir futbol gösterisi sundu.



OUEST FRANCE



Maçın fiyaskosu Türklerin oyun planıydı. Oynadıkları futbolla şimdi bulundukları konumdan daha iyisini hak etmediklerini gösterdiler.



