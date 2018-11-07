G.saray Almanya'da Kayıp

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Galatasaray, deplasmanda Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Galatasaray, deplasmanda Schalke 04'ün konuğu oldu. Karşılaşmanın 4. dakikasında Fernando Muslera'nın elinden kaçırdığı topu ceza sahası sağ yan çizgisinden Guido Burgstaller ağlara gönderdi. Alman ekibi, 57. dakikada Mark Uth'un ceza sahası içinden vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Schalke sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise Porto, evinde Lokomotiv Moskova'yı 4-1 yendi. Grupta Porto 10 puanla ilk sırada, Schalke 04 8 puanla 2. sırada, Galatasaray da 4 puanla 3. sırada yer aldı. Grubun son sırasında yer alan L.Moskova'nın ise puanı bulunmuyor.

(İHA)