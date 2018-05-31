G.saray'a Gelmeye Can Atıyorlar!

Cim-Bom'un gol kralı Bafetimbi Gomis, çeşitli teklifler aldığını ancak Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyledi.

France Football'a konuşan Gomis'in röportajından satır başları şöyle:

-Galatasaray'da da çok mutluyum, hem bireysel olarak hem takım olarak mükemmel bir sezon geçirdik. Her güzel şeyin bir sonu vardır ama umarım bu son mümkün olduğunca geç gelir.

-Galatasaray'da eşsiz bir tecrübe yaşıyorum. Bana gelen teklifler var, kulüp ile oturup geleceğim ve arzularım hakkında konuşmamız gerekiyor tabii ki...

-(Fransa Milli Takımı'na seçilmemesi ile ilgili) Ben yalnızca bir oyuncuyum. Fransa Milli Takımı'nın başında bir teknik adam var ve aldığı kararlara saygı duyulması gerekiyor. Yedek listenin yedeğiyim diyebilirim kendim için.

-Fransa Milli Takımı için her zaman müsaitim, beni istediklerinde arayabilirler. Eğer bir kuaföre yahut bir limon satıcısına dahi ihtiyaç duyarlarsa onlar için burada olduğumu söyleyebilirim.

- 30 milyon taraftarın sevgilisi oldum. Beni çok sevdiler, galiba kendim dahi bu kadar güzel bir hikaye yazamazdım.

- Yaşlandıkça daha iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Eskisinden çok daha fazla çalışıyorum. Mümkün olduğunca fizyoterapist ve özel antrenör eşliğinde çalışıyorum. Yaşlandığımı hissetmemek ve daha uzun süre oynabilmek adına kendime güzel bir ekip kurdum.

n Şampiyonluk. Kariyerimde eksik olan parçaydı. Daha öncesinde çok gol attığım ve büyük takımlar da oynamışlığım olmuştu fakat ilk kez bu sevinci tattım.

- (Beş büyük ligden birinde oynamamak sizi rahatsız ediyor mu? sorusuna) Hayır, Türkiye'de olduğum için mutluyum. Galatasaray, beş büyük ligde yer alan takımlar kadar iyi bir takım. Buraya gelmek için beni arayan isimleri duysanız şaşırırsınız.

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