- G.M.Manisaspor, Balıkesirspor'u 3 golle geçti

G.M. Manisaspor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan:

"Önümüzdeki süreci iyi planlamamız lazım"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök:

"Gol vuruşlarında çok şanssızdık"



MANİSA - TFF 1. Lig'in 17. haftasında Grandmedical Manisaspor, evinde konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup ederek, sezonun ilk yarısını 3 puanla kapattı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

Mutlak kazanılması gereken bir maça çıktıklarını aktaran G.M. Manisaspor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan, "Bu maç bitkisel hayattan çıkmanın belirtisi olacaktı. İkinci yarıya daha umutlu bakmamızı sağlayacaktı. Bugün oynadığımız maçı değerlendirmekten ziyade ilk yarıyı değerlendirmek daha doğru olur. Silinmiş olan 9 puanımız vardı. Bu puanlar olsaydı şu an çok daha farklı bir durumda olacaktık. Önümüzdeki süreci iyi planlamamız lazım. Çok çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sadece bizim hazırlanmamız olayı çözmez, yönetimin de bu manada doğru planlama yapması gerekiyor inancındayız. Çünkü ikinci yarı çok daha sert ve zor olacak" dedi.

Balıkesirspor Baltok cehpesi

Kendi adına tarifi zor bir maç olduğunu aktaran Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, "Manisaspor'u tebrik ediyorum. Antrenmanda dahi çok rahat giremeyeceğimiz gol pozisyonlarımız vardı. Rahat kazanacağımız maçı farklı kaybettik. Manisaspor'u küçümsemek adına konuşmuyorum. 3. bölgede biz çok beceriksizdik. Final bölümlerinde pas hataları yaptık. Geçişlerimizi biraz daha iyi yapabilirdik. Çok kolay goller yedik. Maç 0-0 giderken kırılma anları vardı. Rakip futbolcunun bile penaltı dediği pozisyonda Süleyman Abay görmedi veya penaltıyı vermedi. Çok net pozisyonlara girdik ve atamadık. Gol vuruşlarında çok şanssızdık. Yapacak bir şey yok. Manisaspor bizden daha fazla istedi. Biz halı sahada oynar gibi oynadık. Futbol biraz böyledir. Daha çok isteyen kazanır" diye konuştu.