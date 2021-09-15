G&G Sanat Merkezi, kapılarını ilk kez Devrim Erbil ile sanatseverlere açacak
G&G Sanat Merkezi, çağdaş resim sanatının Türkiye'deki temsilcilerinden Devrim Erbil'i ağırlayacak.
G&G Sanat Merkezi, çağdaş resim sanatının Türkiye'deki temsilcilerinden Devrim Erbil'i ağırlayacak.
Ressam Güher Elçiçek tarafından gelecek ay açılacak G&G Sanat Merkezi'nin ilk etkinliği olan Erbil'in "Çeşitlemeler" adlı resim sergisi, 2 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Sergide, usta sanatçının çeşitli dönemlerine ait pentür, baskı ve halı eserlerinden oluşan geniş bir seçki yer alıyor.
Küratörlüğünü Ressam Ahmet Özel'in üstlendiği sergi, her gün 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
G&G Sanat Merkezi, yıl boyunca sergiler, seminerler, workshoplar, söyleşiler ve kurslarla sanatseverlere, genç yeteneklere kapılarını açmaya devam edecek.
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