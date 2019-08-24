G-7 Zirvesi öncesinde Fransa'da 'glifosat karşıtı' eylem

G-7 Zirvesi öncesinde Fransa'da 'glifosat karşıtı' eylem

Fransa'nın en güney batı ucunda İspanya sınırında bulunan Peyrehorade kentinde aktivistler tarım ilacı glifosat üreten Monsanto fabrikası önünde eylem yaptı.

24.08.2019 00:03

Fransa'nın en güney batı ucunda İspanya sınırında bulunan Peyrehorade kentinde aktivistler tarım ilacı glifosat üreten Monsanto fabrikası önünde eylem yaptı. Göstericiler fabrikanın önüne toprak dökerek, 'doğal tarım temalı' bir kareografi oluşturdu.

G-7 Zirvesi öncesinde Fransa'da 'glifosat karşıtı' eylem
Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et