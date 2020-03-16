G-7 ülkelerinden iş birliği vurgusu ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G-7 liderleri, bugün yaptığı telekonferans görüşmesinde yeni tip koronavirüs salgını konusunda iş birliği vurgusu yaptı.

ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G-7 liderleri, bugün yaptığı telekonferans görüşmesinde yeni tip koronavirüs salgını konusunda iş birliği vurgusu yaptı. Kaynak: Dunya.com