G-7 ülkelerinden iş birliği vurgusu
ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G-7 liderleri, bugün yaptığı telekonferans görüşmesinde yeni tip koronavirüs salgını konusunda iş birliği vurgusu yaptı.
16.03.2020 22:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:23
ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G-7 liderleri, bugün yaptığı telekonferans görüşmesinde yeni tip koronavirüs salgını konusunda iş birliği vurgusu yaptı.
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Kaynak: Dunya.com