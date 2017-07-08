G-20 zirvesinin ardından liderler yemekte buluştu



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Hamburg, 8 Temmuz, (DHA)- G20 zirvesinde toplantıların ardından akşam büyük bir yemek daveti verildi. Dünya liderlerinin ve eşlerinin yanyana oturmadığı yemek düzeninde Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD First Lady'si Melania Trump'ın koyu sohbeti dikkat çekti.