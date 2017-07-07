G-20 Zirvesinde Liderler Aile Fotoğrafı Çektirdi
20 zirvesinde liderler aile fotoğrafı çektirdiHamburg, 7 Temmuz, (DHA)- Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilen G-20 zirvesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi.
G-20 zirvesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi
Hamburg, 7 Temmuz, (DHA)- Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilen G-20 zirvesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi. 'Terörle Mücadele' konulu 'retreat' oturumunun ardından dünya liderleri aynı karede buluştu. Fotoğrafta Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in ön sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in arasında durması oldu.