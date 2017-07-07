G-20 Zirvesinde Liderler Aile Fotoğrafı Çektirdi
Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilen G-20 zirvesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi.
Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilen G-20 zirvesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi. "Terörle Mücadele" konulu "retreat" oturumunun ardından dünya liderleri aynı karede buluştu. Fotoğrafta Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in ön sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in arasında durması oldu.
Görüntü Dökümü:
Liderler aile fotoğrafı için toplanıyor
Fotoğraf çekiliyor
Liderler dağılıyor - Hamburg