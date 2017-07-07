Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilen G-20 zirvesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi. "Terörle Mücadele" konulu "retreat" oturumunun ardından dünya liderleri aynı karede buluştu. Fotoğrafta Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in ön sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in arasında durması oldu.



Görüntü Dökümü:







Liderler aile fotoğrafı için toplanıyor





Fotoğraf çekiliyor





Liderler dağılıyor - Hamburg