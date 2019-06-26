G-20 zirvesi piyasaların odak noktası

Hafta ortasına kadar ağırlıklı olarak alıcılı seyirle gelen Borsa İstanbul'da seçim fiyatlamalarının yerini S-400 ve G-20 zirvesine bıraktığını söyleyebiliriz. 28-29 Haziran'da gerçekleşecek G-20 toplantısında ABD ve Türkiye'nin liderleri bir araya gelecek olup görüşmede S-400/F-35 sistemlerine yönelik açıklamalar takip edilecek. Küresel piyasalarda ise G-20 zirvesinde ABD-Çin liderlerinin görüşmelerinde ticaret müzakerelerine yönelik beklentiler düşük. Küresel borsalarda ve Borsa İstanbul'da Japonya'da gerçekleşecek toplantı öncesi temkinli seyir gözlemlenebilir.

USDTRY… Ülke Risk Primimiz (5 Yıllık CDS) Geriledi… S-400 teslimatı öncesi G-20 zirvesinde ABD ve Türkiye liderlerinin yapacağı görüşme TL varlıklarını desteklerken, ülke risk primimizin 410'lu seviyelere düşmesi paritenin düşüş eğilimini güçlendirmekte. Yurtiçinde veri akışı nispeten daha sakin olurken, fiyatlamaların haber akışı odaklı olduğunu söyleyebiliriz. ABD tarafında ise dün açıklanan Conference Board tüketici güveni ve yeni konut satışlarındaki düşüşle Dolar endeksinin 96 seviyesinde tutunma çabasında olduğunu görmekteyiz. Dolar endeksinin zayıf seyriyle gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskının bir miktar sınırlandığını söyleyebiliriz. Bugün açıklanacak makro verilerde ise ABD dayanıklı mal siparişleri ve mal ticaret dengesi verileri takibimizde olacak.

EURTRY… TL'deki Baskının Azalması İle Geriledi… Ülke risk primimiz olan 5 yıllık CDS'in düşmesi TL varlıklarını desteklerken paritede bir miktar geri çekilme gözlemlenmekte. Sabah saatleri itibariyle mevcut seviyelerini koruyan paritenin düşüş eğiliminin devam edebilmesi için ilk etapta 5 yıllık CDS'deki gerilemenin kalıcı olması gerektiğini söyleyebiliriz.

EURUSD… Mevcut Seviyelerde Tutunması Alımlara İvme Kazandırabilir… ABD'de dün açıklanan Conference Board ve yeni konut satışlarındaki düşüşle Dolar endeksi halihazırda baskı altında kalmaya devam ederken 96 seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlandığını görmekteyiz. Dolar'daki zayıflık ile EURUSD paritesi 1.1350 üzerindeki konumunu korumakta olup, mevcut seviyelerde bulunduğu sürece yukarı yönlü ataklar gerçekleştirme isteği öne çıkabilir. Bugün Euro bölgesinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında ise dayanıklı mal siparişleri ve mal ticaret dengesi verileri takibimizde olacaktır.

XAUUSD… Zayıf Risk Ortamı Desteklemeye Devam Edebilir… ABD-İran gerilimi ile son 6 yılın rekor seviyelerini test eden değerli maden, ABD-Çin liderlerinin G-20 toplantısındaki görüşmelerinde ticaret müzakerelerine yönelik olumlu beklentilerin düşmesiyle yükseliş eğilimini korumakta. 28-29 Haziran 'da gerçekleşecek zirveye kadar piyasalardaki zayıf risk ortamının devam etmesi Ons Altın'ın mevcut seviyeleri korumasını destekleyebilir. Bir miktar kar satışlarıyla gerileyen paritede olası haber akışlarıyla risk iştahında yaşanacak toparlanma güvenli limana talebi azaltarak satışları gündeme getirebilir.

GLDGR… Kar Realizasyonu İle Geriledi… Ons altındaki geri çekilmeye paralel olarak gram altında kar realizasyonları görülürken sabah saatleri itibariyle 262 seviyesinden seyretmekte.

BRENT… ABD Ham Petrol Stokları Düştü… ABD-İran geriliminin yukarı yönlü desteklediği Brent petrol, ABD ham petrol stoklarındaki sert düşüşün ardından yükseldi. 66$ seviyesinden işlem gören paritede bugün Enerji Bilgi Yönetimi tarafından açıklanacak ham petrol stokları takibimizde olacak. Özel sektör envanterlerine göre açıklanan stoklarda olası düşüş paritenin yükseliş eğilimine ivme kazandırabilir.

S&P500…ABD'nin Ekonomiye Yönelik Riskleri Artıyor… FED Başkanı Powell, ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını ve faiz indirimine gidilmesi fikrinin güçlendiğini açıkladı. Ancak bu güvercin açıklamanın endeks üzerindeki etkisi ABD-Çin ticaret savaşı ve ABD-İran geriliminin yarattığı baskı sebebiyle sınırlı kaldı. 28-29 Haziran'da gerçekleşecek G-20 zirvesine kadar endeks üzerinde zayıf seyir gözlemlenebilir

Kaynak: Bültenler