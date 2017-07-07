G-20 Zirvesi Hamburg'da Başladı
Dünya ekonomisine yön veren 19 ülke ile Avrupa Birliği liderlerini bir araya getiren G-20 Zirvesi Almanya'nın Hamburg kentinde başladı.
Dünya ekonomisine yön veren 19 ülke ile Avrupa Birliği liderlerini bir araya getiren G-20 Zirvesi Almanya'nın Hamburg kentinde başladı.
İki gün sürecek zirvenin ana gündem maddelerini terörizm, uluslararası ticaret, göç ve mülteci sorunuyla küresel ısınma oluşturacak.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel konuklarını kabul ettikten sonra, G-20 liderleri, 'terörle mücadele' temalı 'retreat' toplantısında bir araya geldi.
Özellikle Avrupalı liderlerin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmek için büyük çaba sarf edeceği düşünülüyor.
G-20 Zirvesi vesilesiyle ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ilk kez yüz yüze görüşüp el sıkıştı. Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşaoğlu temsil ediyor.
Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından yapılacak 'Küresel Büyüme ve Ticaret', 'Sürdürülebilir Kalkınma, İklim ve Enerji' konulu iki oturumun ardından, liderler ve eşleri Elbphilharmonie Konser Salonu'nda klasik müzik dinletisine katılacak.
G20 nedir?
İlk zirvesini 1999 yılında Berlin'de yapan 20'ler Grubu (G20), dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülke liderleri ile AB temsilcisini bir araya getiren uluslararası bir oluşum.
Bu grupta yer alan ülkeler dünyanın gayrisafi hasılasının beşte dördünü, ticaretinin ise dörtte üçünü temsil ediyor.
Ayrıca dünya nüfusunun üçte ikisi de bu ülkelerde yaşıyor.
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Tags: Hamburgda başladı G20 Hamburg G-20 Zirvesi Almanya Gepost: 07 juli 2017