G-20 ülkeleri maliye bakanları toplandı
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G-20 ülkeleri maliye bakanları toplandı

14.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:36
G-20 ülkeleri maliye bakanları toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldıkları toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldıkları toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, paylaştığı fotoğraflarda videokonferans yöntemiyle gerçekleştiği görülen toplantıda, küresel ekonomik toparlanma için mutabık kalınan toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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