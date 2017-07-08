G-20 Protestoları Yağmaya Dönüştü

Almanya'nın Hamburg kentinde devam eden G20 zirvesini protesto eden göstericiler dün gece Hamburg sokaklarını savaş alanına çevirdi. Kentin Sternschanze bölgesinde sokaklara barikat kuran göstericiler, otomobiller ve çöp bidonlarını ateşe verdi, çok sayıda dükkana ağır hasar verdi. Olaylara ilişkin haberlerde Hamburg'un bugüne kadar böylesine şiddet olayları görmediğine dikkat çekilirken, Sternschanze'de yaşananların iç savaşı anımsattığı yorumları yapılıyor. Polis, yağma olaylarına karışanları tespit etmek amacıyla fotoğraf ve video görüntülerinin kendilerine ulaştırılması çağrısı yaptı.



Yağmaladılar



Dükkanların camlarını kaldırım taşlarıyla kırarak içeri giren eylemciler, REWE adlı bir süpermarketi tam anlamıyla yağmaladılar. Çok sayıda dükkanın da vitrinlerini yerle bir ettiler, malzemeleri alıp götürdüler. Bir bankanın ise kapısını kırarak, içerdeki otomatları söktüler. Bin 500 dolayında maskeli grubun karıştığı gösterilerde eylemciler polise demir çubuklar, taş, molotof kokteyli ve havai fişeklerle saldırdılar.



213 polis yaralı



G20 protestolarının başladığı Perşembe gününden bu yana 213 polis yaralandı. Göstericilerden de çok sayıda yaralanan oldu. Kaç göstericinin yaralı olduğu net değil. Protesto gösterileri sırasında göstericilere zaman zaman sert müdahalede bulunan polis tazyikli su sıktı, biber gazı kullanmak durumunda kaldı. Perşembe ve cuma günkü protestolarda 114 kişi tutuklanırken, 89 kişi de gözaltına alındı.



Dün gece yaşananlardan sonra Hamburg'un merkezinde çok sayıda dükkanın sabah saatlerinde kepenklerini açmadığı belirtiliyor.



Protestoların zirvenin son günü olan bugün de sürmesi bekleniyor.



Görüntü Dökümü:



Hamburg sokakları alevler içinde



Yangın söndürme çalışmaları



Kırılan ev ve işyerlerinin camları