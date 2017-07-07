G-20'nin Dışı Daha Renkli

Almanya'nın Hamburg şehrinde yapılan G-20 Zirvesi'nde yapılan protestolar renkli karelere sahne oldu.



Almanya'nın Hamburg şehrinde bugün başlayan G-20 Zirvesi iki gün sürecek. Zirveden bir gün önce başlayan ve halen devam eden gösterilerde protestocular oldukça renkli görüntülere sahne oluyor. Zaman zaman şiddetin karıştığı ve polisin müdahale ettiği protestolarda güvenlik kapsamında 20 bin kolluk gücü görevlendirildi. - HAMBURG