G-20 Liderler Zirvesi - Liderler Davette Buluştu (2) - Buenos

G-20 Liderler Zirvesi - Liderler Davette Buluştu (2) - Buenos

- Liderlerin Colon Theatre'a gelişleri - G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Buenos Aires'te bulunan dünya liderleri, kültürel etkinliğe katılmak ve onurlarına verilen yemeğe iştirak etmek üzere Colon Theatre'a geldi.

- Liderlerin Colon Theatre'a gelişleri - G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Buenos Aires'te bulunan dünya liderleri, kültürel etkinliğe katılmak ve onurlarına verilen yemeğe iştirak etmek üzere Colon Theatre'a geldi.

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