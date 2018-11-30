G-20 Liderler Zirvesi - Açılış Oturumu - Detaylar - Buenos Aires

G-20 Liderler Zirvesi - Açılış Oturumu - Detaylar - Buenos Aires

- Açılış oturumundan detaylar Liderlerin aralarında sohbeti etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Arjantin'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin konuşma yaptığı açılışa katıldı.

- Açılış oturumundan detaylar
Liderlerin aralarında sohbeti etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Arjantin'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin konuşma yaptığı açılışa katıldı.

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