G-20 Liderler Zirvesi - Açılış Oturumu - Detaylar - Buenos Aires
- Açılış oturumundan detaylar Liderlerin aralarında sohbeti etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Arjantin'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin konuşma yaptığı açılışa katıldı.
- Açılış oturumundan detaylar
Liderlerin aralarında sohbeti etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Arjantin'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin konuşma yaptığı açılışa katıldı.