TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Geçen yıl Alman turist sayısı 3,6 milyondu. Bu yılın ilk yarısı itibarıyla geçen yıla göre yüzde 22'lik artış olması ise sevindiricidir." dedi.

Alman Medya Grubu FVW, Avrupa'nın önde gelen tur operatörlerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Turizm açısından yüksek potansiyele sahip bir şehir olan İstanbul'un imajının tazelenmesi, orta ve uzun dönemde yüksek katma değer üreten vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türk Hava Yolları (THY) ve İstanbul Turizm Derneği'nin (İSTTA) destekleri ile Almanya'nın önde gelen sektör medya kuruluşlarından FVW, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda, çalıştay düzenledi.

FVW İstanbul Workshop Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de kurulu ve faaliyet gösteren her şirketi, ülkenin bir varlığı olarak kabul ettiklerini ve bundan dolayı desteklediklerini söyledi.

TOBB olarak yurt dışında da geniş bir networke sahip olduklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Atlantik ile Pasifik arasında tüm iş örgütlerinin içindeyiz ve yönetimindeyiz. En büyük ticaret partnerimiz olan Almanya ve Alman iş dünyasıyla çok derin iktisadi ilişkilerimiz var. Almanya'nın en büyük iş örgütü Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ile birlikte Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nı kurduk. Burada Almanya ve Türkiye'nin önde gelen turizm firmaları bulunuyor. Ülkemizde faaliyet gösteren Alman firmalarına yardımcı oluyor, onların hakkını ve hukukunu savunuyoruz." dedi.

Türkiye'de turizmin gelişmesi için büyük bir gayret içinde olduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın Türkiye turizmi için her zaman önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Almanya hep ilk 3 ülke içinde yer almıştır. Ne yazık ki, son birkaç senedir, ülkemize gelen yabancı turist sayısı içinde Almanya'nın payı, yüzde 16'dan yüzde 10'a geriledi. 2015 yılındaki 5,6 milyon Alman turist ile zirve yaptığımız yılın hala gerisindeyiz. Geçen sene Alman turist sayısı 3,6 milyondu. Bu yılın ilk yarısı itibarıyla geçen yıla göre yüzde 22'lik artış olması ise sevindiricidir. İşte şimdi, bu trendi nasıl korur ve daha da artırabiliriz konusunu, burada, işin asıl uzmanı olan sizler konuşacak ve değerlendireceksiniz."

FVW Başeditörü Klaus Hıldebrandt ise İstanbul'un büyük potansiyel barındıran bir şehir olduğuna dikkati çekerek, "Fakat Alman turist açısından bence tam olarak potansiyelinin farkına varılabilmiş bir şehir değil. Turizm dediğimiz olgu, halkları, milletleri, ülkeleri bir araya getirir. Biz de bu vesileyle burada bulunuyoruz." dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da Türk-Alman ilişkilerini layık olduğu seviyede tutma notasında, turizmin önemli rol oynadığını belirterek, "Almanya'da yaşayan 3 milyon civarında Türk vatandaşımız iki ülke arasında uzun yıllara dayanan tarihi ve kültürel bağların mimarıdır. İki toplum arasındaki bu insan bağı karşılıklı turizm akışına da önemli bir zemin oluşturmaktadır. Türkiye için en önemli turizm pazarlarının başında gelen Almanya'dan 2017 yılında 3,6 milyon ziyaretçi misafir ettik. Bu yılın 7 aylık döneminde ülkemizde ağırladığımız Alman dostlarımızın sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 2,3 milyona çıktı. Yıl sonunda yaklaşık 4,5 milyon Alman misafiri ülkemizde ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşayacağız inşallah. İstanbul'u ziyaret eden yabancı misafirler açısından Alman vatandaşları 1. sırada yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştay, gün içerisinde yapılacak panellerle devam edecek.