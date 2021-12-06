FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

EYÜP, İSTANBUL (AA) - FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.???????

Eyüp Akbal, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Neal Waters'in "Ormanın acı rengi" fotoğrafını seçen Akbal, sporda Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karesini oyladı.

Akbal, yaşam kategorisinde ise oyunu Johannes Christo'nun "Hayvanların can dostu" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Tüm fotoğrafları beğendiğini ifade eden Akbal, çekilen fotoğraflardan tüm bir yılın özetinin görülebildiğini, eğlenceli olduğu kadar hüzünlü karelerin de bulunduğunu söyledi.

Fotoğrafların çekilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Akbal, tüm foto muhabirlerine başarılar diledi.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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