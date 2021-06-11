FuzulEv, yılın ilk 5 ayında cirosunu yaklaşık iki kat artırdı
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FuzulEv, yılın ilk 5 ayında cirosunu yaklaşık iki kat artırdı

FuzulEv, yılın ilk 5 ayında cirosunu yaklaşık iki kat artırdı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

FuzulEv, geçen yıl ocak-mayıs cirosunu, 2021'in aynı döneminde yüzde 87 artırarak yaklaşık iki kat yükseliş sağladı.

FuzulEv, geçen yıl ocak-mayıs cirosunu, 2021'in aynı döneminde yüzde 87 artırarak yaklaşık iki kat yükseliş sağladı.

FuzulEv açıklamasına göre, faizsiz seçeneklerle konut ve otomobil sahibi olma eğilimi yükseliyor.

Türkiye'de ilk 4 ayda, geçen yılın aynı döneme kıyasla banka kredili konut satışı yüzde 55 daralırken, faizsiz seçeneklerle yapılan konut satışı yüzde 23 arttı. Faizsiz seçenekle ev ve otomobil sahibi yapan FuzulEv ise ilk 5 aylık performansını açıkladı.

Buna göre ilk 5 ayda binlerce yeni kişiyi sisteme dahil ederek ev ve otomobil sahibi yapan FuzulEv, ciroda da yüzde 87 büyüdü. Mayıs ayında ise nisana kıyasla yüzde 49 ciro artışı sağlayan FuzulEv, yılı en az iki kat büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, faizsiz, tasarrufa dayalı finansman sistemi ile ev ve otomobil sahibi yapan şirketlere BDDK yönetmeliği ile devlet kontrolünün gelmesinin satışlara ivme kazandırdığını belirterek, "İnsanlar yüksek faizle ev sahibi olmak istemiyor. Banka kredisi ile ev alanlar en az bir evi de bankaya almış oluyor. Bu gerçek nedeniyle her geçen gün tasarruf finansman modeline ilgi artıyor. Yapılan regülasyon sonrası devlet kontrolüne girmemiz de vatandaş için önemli bir güvence oldu. Pandemi koşullarına rağmen FuzulEv olarak yılın ilk 5 ayında ciromuzu, geçen senenin aynı dönemine göre 2 kata yakın artırdık. Bu oranlarla birlikte satışlarımız da katlanarak artacak." ifadelerini kullandı.

"Online satışlar ile geçen senenin rakamlarını aşmayı başardık"

Pandemiye bağlı kısıtlamalarda, şubelerinin de kapalı olmasına rağmen online satışlar ile geçen senenin rakamlarını aşmayı başardıklarını aktaran Akbal, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde hem ülkemiz hem de tüm dünya sıkıntılar yaşadı. Ama bu süreci zorluklara ve yeni koşullara uyum sağlamak için bir fırsat olarak kullandık. Türkiye genelinde 108 şubemiz var ve büyümeye devam ediyoruz. Fakat kısıtlamalarda şubelerimiz de açılmadı. Bu noktada teknolojik alt yapımızı geliştirerek internet üzerinden online satışlara yöneldik. Özellikle mayıs ayındaki 17 günlük kapanmada satışlarımızın tamamı online gerçekleşti. Mayıs ayında ev ve otomobil sahibi olmak isteyen ve sistemimize dahil olanların sayısı da, tam kapanmaya rağmen nisan ayına göre yüzde 49 arttı. Bundan sonra şirket olarak bu tür inovatif çözümlerimiz sürecek."

FuzulEv'in cirosunda yılın ilk 5 ayındaki genel büyümesi yüzde 87 oldu fakat bölgelere göre bu oran değişiklikler gösterdi. Söz konusu dönemde Ankara yüzde 146'lık büyüme ile lider oldu. Başkenti yüzde 102'lik artışla Bursa izledi. İstanbul ise yüzde 94'lük artışla üçüncü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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FuzulEv, yılın ilk 5 ayında cirosunu yaklaşık iki kat artırdı - Haberler Ekonomi
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