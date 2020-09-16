FuzulEv Fatih'te ikinci şubesini açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FuzulEv Fatih'te ikinci şubesini açtı

İstanbul Fatih'te ikinci şubesini açan FuzulEv şube sayısını 90'a çıkardı.

FuzulEv Fatih'te ikinci şubesini açtı
16.09.2020 10:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:10

İstanbul Fatih'te ikinci şubesini açan FuzulEv şube sayısını 90'a çıkardı.

FuzulEv açıklamasına göre, sabit ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için pandemi döneminde de çalışmalarına ara vermeden devam eden şriket, daha çok insanın ev hayalinin gerçekleşmesi için Türkiye'nin her bölgesinde şubeleşme çalışmalarını sürdürecek.

Fatih'te altı katlı binada hizmet vermeye başlayan FuzulEv, yeni şubesinde alanında uzman ekibiyle ev ve araba sahibi olmak isteyen müşterileri için FPK sistemiyle çözüm olanağı sağlayacak.

Vatandaşların küçük küçük taksitlerle, peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan ev alma hayallerinin gerçekleşmesini sağlayan FPK sisteminde, katılımcılar sadece organizasyon ücreti ödeyerek FuzulEv'in sunduğu avantajlardan yararlanabiliyor. Her ay noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda sırası gelen katılımcılar, hayallerindeki eve sahip oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, hizmet noktalarını genişletmeye yönelik çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini ifade etti.

Akbal, pandemi döneminde de ev ve otomobil sahibi olma planlarını ertelemek istemeyen insanların ihtiyaçlarını karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Bu zor dönemde Türkiye'nin farklı noktalarında yeni şubelerimizi hizmete açarken bir yandan da ülkemizin ekonomisine ve sektöre katkı sağlıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarılar bizleri gururlandırıyor. 2020 büyüme hedeflerimiz doğrultusunda bugün 90'a ulaşan şube sayımızı yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde yine insan odaklı bakış açımızı koruyarak, tedbirler çerçevesinde kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Erol Mütercimler
Magazin Alişan Ferhat Göçer Demet Akalın Nihal Candan
Spor Falcao Metin Oktay Fatih Terim Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Bursa Yunanistan
Şu an buradasınız: FuzulEv Fatih'te ikinci şubesini açtı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 10:28:41. #1.15#
title