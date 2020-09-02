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FuzulEv, Diyarbakır'da ikinci şubesini açtı

FuzulEv, Diyarbakır'da ikinci şubesini hizmete açtı.

FuzulEv, Diyarbakır'da ikinci şubesini açtı
02.09.2020 09:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:14

FuzulEv, Diyarbakır'da ikinci şubesini hizmete açtı.

FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, şirket, şube ağını genişletmeye devam ediyor.

Diyarbakır'da ikinci şubesiyle hizmet vermeye başlayacak olan FuzulEv, FPK sisteminin sınırlarını ülke genelinde genişletmeyi hedefliyor.

FuzulEv, yeni şubesinde alanında uzman ekibiyle ev ve araba sahibi olmak isteyen müşterileri için FPK sistemiyle çözüm olanağı sağlayacak. Her gelir grubuna uygun ödeme seçenekleri sunan sistemde, vatandaşların küçük küçük taksitlerle, peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan ev alma hayallerinin gerçekleşmesi sağlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen şubeleşme çalışmalarına hız kesmeden devam eden şirket, yıl sonuna kadar 89 olan şube sayısını 100'e çıkarmayı planlıyor.

İnsanı odağına alan stratejileri sayesinde sektörde ve toplumda güven inşa eden FuzulEv, açtığı yeni şubelerle de ülke istihdamına katkı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, faaliyet gösterdikleri coğrafyada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında rol oynayarak istihdam, büyüme ve katma değer oluşturmaya yönelik çalışmalara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörün dinamiklerini belirleyen bir kurum olarak, kurulduğumuz günden bu yana insan odaklı bakış açımızı koruyoruz. Bu doğrultuda vatandaşımıza ve ülkemize en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi yarınlarımızda da çalışanlarımızdan ve müşterilerimizden aldığımız güçle büyüme hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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