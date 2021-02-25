Fuzul Yapı'dan Beşiktaş'a yeni proje
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Fuzul Yapı'dan Beşiktaş'a yeni proje

25.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:25
Fuzul Yapı'dan Beşiktaş'a yeni proje

Emlak Konut GYO'nun İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesini kazanan Fuzul Yapı, Dikilitaş'taki 3 bin 357 metrekare alanda inşaata sene sonu başlayacak.

Emlak Konut GYO'nun İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesini kazanan Fuzul Yapı, Dikilitaş'taki 3 bin 357 metrekare alanda inşaata sene sonu başlayacak.

Fuzul Yapı açıklamasına göre, 2020'de Başakşehir'de hayata geçirdiği Başakşehir Avrasya projesinde bir günde 405 daire satışı ile dikkatleri üzerine çeken Fuzul Yapı, 2021'de de Beşiktaş'ta özel bir projeye başlayacak.

Emlak Konut GYO güvencesi ile sene sonunda inşaatına başlanacak Beşiktaş projesi, Balmumcu'da konumlanıyor.

Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, Barbaros Bulvarı'na cepheli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne ait riskli bir binanın da yer aldığı 3 bin 357 metrekare alanda özel bir proje hayata geçireceklerini belirterek, "Konumuyla İstanbul'un tam ortasında yer alan projemiz, hem yeşil dostu konsepti hem de tasarımı ile öne çıkacak. İstanbul'un en değerli projesini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha önce hayata geçirdikleri projelerde de Fuzul Yapı yatırımcılarına ortalama yüzde 76 prim kazandırdıklarını aktaran Akbal, "Dolayısıyla sadık müşteri portföyümüz oluştu. Beşiktaş'ta ise en değerli projemiz ile farkımızı ortaya koyacağız." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle salgın sonrası oluşan hassasiyetlere göre özel bir proje hayata geçireceklerini ifade eden Akbal, "Bu proje Fuzul Yapı'nın yıllarca edindiği tecrübenin izlerini taşıyacak." bilgisini verdi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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