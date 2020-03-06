FuturePharm Eczacılık Kongresi başladı

06.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:18

– Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, sektörün dünü, bugünü ve geleceğini tartışmak için FuturePharm Eczacılık Kongresi düzenledi. Bugün İstanbul 'da başlayan kongre 3 gün sürecek. Kongrede yer alan eczacı, akademisyen, farmakolog ve ilaç üreticileri ilaç tasarımı, inovasyon, hücre ve gen tedavilerini ele aldı.

'Biz Geleceğiz' sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Eczacılık Kongresi'nde 'Bugünün ve Geleceğin Eczacılığı, İlacın İnovatif Yolculuğu, Bilinmeyen Yönleriyle Klinik Eczacılık ve İlaç Endüstrisinin Geleceğini Tasarlamak' gibi başlıklarda eczacılık sektörünün farklı paydaşları bir araya geldi. Hücre ve gen tedavilerinden eczacılık eğitiminde yeni bakış açılarına, ilaç tasarımı ve üretiminden eczacılıkta başarı öykülerine farklı konularda sunumlar, beklentiler ve öneriler tartışıldı.

"ECZACILIK BİLGİ, BECERİ VE TECRÜBE İSTİYOR"

Üniversitenin Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tanol, eczacılık mesleği tarihinin çok eskiye dayandığını söyleyerek, "Günün ihtiyaçlarına göre meslek birtakım değişimlere uğruyor. İnsan yaşamında tedavi için kullanılan ilaç önemli bir yer alıyor. İşi gerçekten bilen yetkin kişiler tarafından ilaçların geliştirilmesi son derece önemli eczacı da tam bahsettiğim kişidir. İlacı, molekülü tanıyan, bilen tek kişidir. Gelişmelere bağlı olarak kendini yenilemesi, çağdaş eğitime ayak uydurması ve kendini yenilemesi gerekmektedir. Eczacılık bilgi, beceri ve tecrübe istiyor. Robotlar eczacı olamaz ama onlara yardımcı olur. Eczacının araştırmalarında işini kolaylaştırabilir. Eczacılığı bitiren öğrencinin çalışabileceği 25'e yakın alan var" dedi.

"İNSAN ODAKLI TASARIMI VE KÜRESEL AMAÇLARI ÖNEMSİYORUZ"

FuturePharm Eczacılık Kongresi Eşbaşkanı Eczacılık Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Tahir Taha Gökçe ise, "Kongreyi ilk kez düzenliyoruz ve gelenekselleştirmeyi planlıyoruz. Sektörün ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirleyip çözüm bulmayı hedefliyoruz. Bugünün eczacılığı ile geleceğin eczacılığı arasında köprü kurmak istiyoruz. İnsan odaklı tasarımı ve küresel amaçları önemsiyoruz. İnsan odaklı tasarım tekniğinde bugünün sorunlarına çözüm üretiyoruz. Bu teknikte kişilerle empati yapıp, geri dönüş alıyoruz. İhtiyaçları belirleyip, çözüm üretmeye başlıyorsunuz. Eczanelerde eşdeğer ilaç sorunu yaşıyoruz. Vatandaşlar doktorun yazdığı ilacı almak istiyor, eczacı o ilaç yoksa aynı etkiye sahip başka ilaç vermeyi öneriyor ve ufak tartışmalar oluyor. Bu teknik kapsamında 217 tane röportaj yapıp sorunu ortaya çıkardık. Açık uçlu sorular sorduk ve bu sonuca ulaştık. Çözümü de işte ekip olarak oturup buluyoruz. Buna benzer birçok sorun ve çözüm önerilerini konuşmak için kongreyi organize ettik" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA