Futsalda genç millilerin Avrupa Şampiyonası'na yönelik strateji ve oyun planları hazır

ADANA (AA) - 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın elit tur grup elemelerini lider tamamlamak için strateji ve oyun planlarını belirledi.

Ay-yıldızlılar, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yaptıkları antrenmanlarla hazırlandıkları grup elemelerinden lider çıkarak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeyi hedefliyor.

Genç milliler, 15-20 Mart'ta Adana'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası Elit Tur Grup Elemeleri'nde Karadağ, İtalya ve Hollanda ile karşılaşacak. Ev sahibi İspanya'nın yanı sıra elit tur gruplarını lider bitirecek 7 takım, 3-10 Eylül'de İspanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Murat Kaya: "İnşallah Türk futsalını en iyi yerlere getireceğiz"

Futsalda A Milli Takım'ın yanı sıra 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın da teknik direktörü Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Ocak'a kadar Kocaeli kampının süreceğini söyledi.

Oyuncuların performanslarını iyi seviyede tuttuğunu ifade eden Kaya, elit tur grup elemelerine en iyi şekilde hazırlandıklarını bildirdi.

Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in de kendilerine destek verdiğini dile getirerek, "Çocuklar gerçekten iyi, her şey yolunda. Daha öncesinde hazırlık maçları yaptık. 15-20 Mart'ta Adana'da ev sahibi olarak oynayacağız. İtalya, Hollanda ve Karadağ rakiplerimiz. Sert bir grup bizim için. Özellikle İtalya ve Hollanda futsalda söz sahibi ülkeler ama tabii kendi sahamızda oynamanın bir avantajı var. Bunu değerlendireceğiz. Adana'da çok büyük bir ilgi var. Bir önceki kampımızda da çok desteklediler bizi, mart ayındaki maçlarda birinci olmamız gerekiyor. Çocuklar en iyi şekilde çalışıyor, inşallah bunu başarırız." diye konuştu.

Rakiplerinin maçlarını izlediklerini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Biz de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Umutluyum takımdan, çocukların başaracağına inanıyorum. İnşallah Türk futsalını en iyi şekilde en iyi yerlere getireceğiz. Maçlarımızı Adana'da Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda oynayacağız. Çukurova Üniversitesi futsala önem veren bir üniversitemiz. Seyirci bizim için çok önemli. Normalde İtalya'nın da Hollanda'nın da bizden seviye olarak daha ileride olduğunu biliyoruz ama bizde Türk'ün gücü var. Futsalda da yeri gelince yürekten oynama durumunu çok ön plana çıkarıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz; taktiksel olarak stratejilerimiz hazır, oyun planlarımız hazır. En çok güvendiğimiz şey de seyircimiz, oyuncuların o inancı olacak. Geçen sefer kıl payı kaçırmıştık, İspanya'nın arkasından ikinci olmuştuk. Bu sefer inşallah ilk Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağız."

Göktan Işılak: "Kendimize güveniyoruz"

Milli oyuncu Göktan Işılak da güçlü ekiplerle mücadele edeceklerini dile getirerek, Türkiye olarak kendilerine güvendiklerini aktardı.

Grupta herkesin şansını eşit gördüğünü belirten Işılak, "İyi şeyler yapacağız, gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Takımın moral ve motivasyonu günden güne artıyor. Bu antrenmanlarımızdan da belli oluyor. Sahamızda oynamamız bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Adana'da taraftarımızın da bizim yanımızda olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri

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