Futsal Yıldız Erkekler İl Birinciliği maçları başladı
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Futsal Yıldız Erkekler İl Birinciliği maçları başladı

Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği maçları Malkara ilçesinde başladı.

25.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:08
Futsal Yıldız Erkekler İl Birinciliği maçları başladı

Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği maçları ilçesinde başladı.

14 Kasım Salonu'ndaki organizasyona Malkara ilçesinden 7 ortaokul katılıyor.

Futsal Bölge hakemleri Mehmet Kacar, Abid Şanverdi ve Gülçin Çapkın'ın hakemliklerini yaptığı ilk gün maçlarında Merkez Ortaokulu, Büyükşehir Belediyesi Orhan Öztrak Ortaokulunu 8-2, Mustafa Uysal Ortaokulu, Nurten Hüsnü Pullukçu Ortaokulunu 3-2 ve Murat Erbay Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulunu 4-1 yendi.

Malkara'da oynanan maçların sonunda ilçeyi Tekirdağ'da temsil edecek ortaokul belirlenecek.

Karşılaşmalar 2-6 Mart'ta devam edecek.

Kaynak: AA

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