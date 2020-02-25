Futsal Yıldız Erkekler İl Birinciliği maçları başladı
Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği maçları Malkara ilçesinde başladı.
Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği maçları Malkara ilçesinde başladı.
14 Kasım Spor Salonu'ndaki organizasyona Malkara ilçesinden 7 ortaokul katılıyor.
Tekirdağ Futsal Bölge hakemleri Mehmet Kacar, Abid Şanverdi ve Gülçin Çapkın'ın hakemliklerini yaptığı ilk gün maçlarında Merkez Ortaokulu, Büyükşehir Belediyesi Orhan Öztrak Ortaokulunu 8-2, Mustafa Uysal Ortaokulu, Nurten Hüsnü Pullukçu Ortaokulunu 3-2 ve Murat Erbay Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulunu 4-1 yendi.
Malkara'da oynanan maçların sonunda ilçeyi Tekirdağ'da temsil edecek ortaokul belirlenecek.
Karşılaşmalar 2-6 Mart'ta devam edecek.
Kaynak: AA