Futsal: Yarı Final Müsabakaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan okul sporları gençler futsal yarı final Malatya grup müsabakaları sona erdi.

Yeşiltepe ve Battalgazi spor salonlarında oynanan müsabakalarda kızlarda, İstanbul, Sivas, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Erzincan, Erzurum, erkeklerde ise Sivas, Kahramanmaraş, Kilis, Siirt, Adıyaman, Van, Gaziantep, Artvin'den okul takımları katıldı.

13-16 Ocak'ta oynanan müsabakalarda 192 sporcu ter dökerken çapraz eşleşmeler sonrası yapılan maçlarda Türkiye finallerine gidecek takımlar belli oldu.

Genç erkelerde Gaziantep Akkent Anadolu Lisesi ve Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi Türkiye finallerine adını yazdırırken, genç kızlarda ise İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erzurum Spor Lisesi finale ismini yazdırdı.

Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan 2 erkek 2 kız takımı 14 -18 Şubat tarihlerinde Zonguldak'ta yapılacak Türkiye şampiyonası müsabakalarına katılmaya hak kazandı.