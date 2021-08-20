Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele eden Tavşançalıspor, ilk maçında yarın Kosova'nın Liqeni takımıyla karşı karşıya gelecek.

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele eden Tavşançalıspor, ilk maçında yarın Kosova'nın Liqeni takımıyla karşı karşıya gelecek.

Almanya temsilcisi Weilimdorf'un ev sahipliğinde yapılacak ön eleme turu müsabakası, Sindelfingen kentinde TSİ 18.00'de başlayacak.

Tavşançalıspor, Almanya'nın Weilimdorf, Kosova'nın Liqeni ve İngiltere'nin London Helvecia takımlarıyla H Grubu'nda yer alıyor.

8 grupta toplam 32 takımın mücadele edeceği ön eleme turunda, gruplarında ilk sırayı alan 8 takım ile en iyi puan ve averaja sahip 1 grup ikincisi olmak üzere toplam 9 takım eleme turuna katılacak.

Ön eleme turundan gelecek 9 takım, 23 seri başı takımla eleme turu mücadelesi verecek. Eleme turu kuraları 30 Ağustos'ta çekilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz