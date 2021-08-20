Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu

Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele eden Tavşançalıspor, ilk maçında yarın Kosova'nın Liqeni takımıyla karşı karşıya gelecek.

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele eden Tavşançalıspor, ilk maçında yarın Kosova'nın Liqeni takımıyla karşı karşıya gelecek.

Almanya temsilcisi Weilimdorf'un ev sahipliğinde yapılacak ön eleme turu müsabakası, Sindelfingen kentinde TSİ 18.00'de başlayacak.

Tavşançalıspor, Almanya'nın Weilimdorf, Kosova'nın Liqeni ve İngiltere'nin London Helvecia takımlarıyla H Grubu'nda yer alıyor.

8 grupta toplam 32 takımın mücadele edeceği ön eleme turunda, gruplarında ilk sırayı alan 8 takım ile en iyi puan ve averaja sahip 1 grup ikincisi olmak üzere toplam 9 takım eleme turuna katılacak.

Ön eleme turundan gelecek 9 takım, 23 seri başı takımla eleme turu mücadelesi verecek. Eleme turu kuraları 30 Ağustos'ta çekilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Roma'nın belalısı! Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius'tan 51 saniyede gol
Roma'nın belalısı! Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius'tan 51 saniyede gol
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Vladimir Putin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Hande Yener Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Gervinho Mert Günok Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:45:50. #1.15#

title