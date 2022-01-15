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Futsal Milli takımından madalya sözü

Futsal Milli takımından madalya sözü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Şampiyonu Down Sendromlular Futsal Milli takımı, Peru'da yapılacak Dünya şampiyonasından da madalya ve kupayla dönme sözü verdi.

Avrupa Şampiyonu Down Sendromlular Futsal Milli takımı, Peru'da yapılacak Dünya şampiyonasından da madalya ve kupayla dönme sözü verdi.

1-10 Nisan tarihlerinde Peru'da gerçekleştirilecek Down Sendromlular Dünya Futsal şampiyonası için Kayseri'de kamp yapmakta olan Down Sendromlular Futsal Milli takımı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret ederek desteklerinden türü forma hediye etti.

7-16 Ocak tarihleri arasında Kayseri'de kamp çalışmaları gerçekleştirecek olan ay yıldızlılar, Talas Belediye başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaretleri esnasında dünya şampiyonasından da madalya ve kupa ile dönme sözü verdiler.

Down Sendromlular Futsal Milli takım teknik direktörlerinden Uğur Arı, "Kayseri'de ikinci kez kamp çalışması yapıyoruz. Federasyon başkanımız Birol Aydın beyin de selamlarını getirdik. Bizlere olan desteğinizden ötürü teşekkür ederiz. Peru'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasından kupa ve madalya ile dönmek için çalışıyoruz. Umarız hedefimize ulaşırız" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Down Sendromlular Futsal Milli takım teknik heyet ve futbolcularına başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a üzerinde ismi yazılı bulunan milli takım forması hediye edildi. - KAYSERİ

Futsal Milli takımından madalya sözü

Futsal Milli takımından madalya sözü

Futsal Milli takımından madalya sözü

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Avrupa Şampiyonu Down Sendromlular Futsal Milli takımı, Peru'da yapılacak Dünya şampiyonasından da madalya ve kupayla dönme sözü verdi.

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