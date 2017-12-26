Futsal Milli Takımı, Tacikistan ile 1-1 Berabere Kaldı

Futsal Erkek Milli Takımı, deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Tacikistan ile 1-1 berabere kaldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de oynanan karşılaşmada Tacikistan'ın golünü 13. dakikada Nekroz Aliakmedov kaydederken, Muhammet Altunay 27. dakikada ay-yıldızlılar adına ağları havalandırdı.



Futsal Milli Takımı, Tacikistan ile 27 Aralık 2017 Çarşamba günü TSİ 12.00'de bir hazırlık maçı daha oynayacak.