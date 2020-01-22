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Futsal Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemeleri aday kadrosu açıklandı

Futsal Milli Takımı'nın mücadele edeceği 2022 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçları aday kadrosu açıklandı.

22.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:48
Futsal Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemeleri aday kadrosu açıklandı

Futsal Milli Takımı'nın mücadele edeceği 2022 Şampiyonası eleme grubu maçları aday kadrosu açıklandı.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekip, 29 Ocak-1 Şubat'ta Litvanya'da oynanacak eleme grubu maçlarında mücadele edecek.

Aday kadroya davet edilen oyuncular 24 Ocak Cuma günü saat 19.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanacak.

Teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki Futsal Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçları aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleciler: Erkan Çınar (Ci Group Buca), Recep Taş (Piyalepaşa)

Savunma: Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray), Onur Mengi (Sultangazispor), Kenan Köseoğlu (Hommel), Mustafa Uysal (Bursaspor), Muhammed Yusuf Aygün (Kocaelispor)

Kanat: Kamilcan Akparlak (Mersin Büyükşehir MESKİ), Burak Özdemir (Gagamax), Melih Kaan Özkul (Beytepe Metespor), Talha Can Vardar (Kayaşehirspor), Hasan Fehmi Ekmen (Yeni Ziyaret Belediyespor)

Forvet: Cem Keskin (Piyalepaşa), Muhammed Furkan Özhan (Altındağ Belediyespor)

Maç programı

Litvanya'nın Jonava kentinde, şehirle aynı adı taşıyan salonunda oynanacak Türkiye'nin maçlarının programı şöyle:

29 Ocak Çarşamba:

17.30 Türkiye-Litvanya

30 Ocak Perşembe:

15.00 Türkiye-Macaristan

1 Şubat Cumartesi:

16.00 Kuzey İrlanda-Türkiye

Kaynak: AA
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