Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Türkmenistan'ı 4-3 yendi
Futsal Milli Takımı, Türkmenistan ile yaptığı hazırlık maçını 4-3 kazandı.
Futsal Milli Takımı, Türkmenistan ile yaptığı hazırlık maçını 4-3 kazandı.
Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda, Türkiye ve Türkmenistan, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada milli takımın gollerini Burak Özdemir kaydetti.
Konuk ekibin golleri de Myrat Anneyev, Ysmayylmuhammet Ovekov ve Mulkaman Annaguliyev'den geldi.
Mücadeleden Türkiye 4-3 galip ayrıldı.