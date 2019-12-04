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Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 8-3 yenildi

Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 8-3 kaybetti.

04.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:04
Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 8-3 yenildi

Futsal Milli Takımı, ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 8-3 kaybetti.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te oynanan hazırlık maçında milli takımın gollerini Cem Keskin (2) ve Onur Mengi attı. Ev sahibi Kırgızistan'ın golleri ise Mirlan Zholdubaev, Dilshat Kadyrov (2), Yuldashbai Salimbaev (2), Ulanbek Baigazyuulu, Nursultan Abdyldaev ve Manas Abdrasuluulu'dan geldi.

Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile dün oynadığı ilk hazırlık maçında da 5-3 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA
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