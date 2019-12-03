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Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi

Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.

03.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:12
Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi

Futsal Milli Takımı, ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te oynanan hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin gollerini Berkan Mahmut Keskin (2) ve Onur Mengi attı. Ev sahibi Kırgızistan'nın gollerini Mirlan Zholdubaev, Dilshat Kadyrov, Maksat Alimov (2) ve Yuldashbai Salimbaev kaydetti.

Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile yarın bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Kaynak: AA
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