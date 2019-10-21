Futsal hakemi Kamil Çetin'e UEFA'dan görev
FIFA kokartlı Türk hakem Kamil Çetin, Futsal 2020 Dünya Kupası 7. Grup müsabakalarında görev alacak.
FIFA kokartlı Türk hakem Kamil Çetin, Futsal 2020 Dünya Kupası 7. Grup müsabakalarında görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 23-26 Ekim'de Hırvatistan'da düzenlenecek karşılaşmalar için Çetin'in UEFA tarafından görevlendirildiği ifade edildi.
Kamil Çetin'in görev alacağı 7. Grup'ta Hırvatistan, Rusya, Bosna Hersek ve İsveç'in mücadele edeceği kaydedildi.