Futsal Grup Müsabakaları Yapıldı

Okul Sporları Yıldızlar Futsal Grup Müsabakalarına Düzce ev sahipliği yaptı.

3 gün süren ve 22 takımın katıldığı Okul Sporları Yıldızlar Futsal Grup Müsabakaları Düzce Spor Salonu ve Cumayeri Spor Salonunda yapıldı.

Erkeklerde A Grubunda Ankara, Yalova, Samsun, Bartın B Grubunda Karabük, Düzce, Tekirdağ, Sakarya C Grubunda İstanbul, Kocaeli ve Bolu, kızlarda ise A Grubunda Kastamonu, Karabük, Düzce, Tekirdağ B Grubunda Ankara, Kocaeli, Zonguldak, Bartın C Grubunda İstanbul, Bolu ve Sakarya gruplarında birinci olabilmek için mücadele etti.

Futsal Yıldız Kızlarda A Grubunda Tekirdağ, B Grubunda Ankara, C Grubunda İstanbul, Erkeklerde ise A Grubunda Samsun, B Grubunda Düzce ve C Grubunda İstanbul birinci olarak yarı finallere katılma hakkı kazandılar. - DÜZCE