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Futsal: 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu

Türkiye A Milli Futsal Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'a 3-0 yenildi.

30.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 23:38
Futsal: 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu

Türkiye A Milli Futsal Takımı, 2022 Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında 'a 3-0 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilk karşılaşmasında eleme grubu maçlarına ev sahipliği yapan Litvanya'ya 3-2 mağlup olan milli takım, ikinci müsabakasında da Macaristan'a 3-0 kaybetti.

Macaristan'ın gollerini Zoltan Droth ve Richard David (2) kaydetti.

Futsal Milli Takımı, eleme grubundaki son maçında 1 Şubat Cumartesi günü Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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